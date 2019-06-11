Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T21:19Z
https://ria.ru/20190611/1555500668.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154226/01/1542260129_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fde137f70f7f5bbeee4ad0f19cdea1cc.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США недовольны отсутствием "достаточного давления" России на Асада

Вчера, 21:18
4963
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США недовольны отсутствием прогресса по формированию Конституционного комитета Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Я разочарован тем, что мы не видим продвижения по Конституционному комитету", - сказал Джеффри журналистам в ходе телефонного брифинга. По его словам, стороны ранее были "близки" к его формированию, но последний шаг так и не был сделан.
Сирийские военные с российским флагом во время митинга в городе Тартус, Сирия
5 июня, 08:00
"Трясина для России". Почему Запад не спешит восстанавливать Сирию
"Основная и главная причина этого, прежде всего, в режиме (президента Сирии Башара) Асада, а во-вторых, в России, которая не оказывает на него достаточного давления", - сказал Джеффри.
По его словам, США также "исключительно недовольны" наступлением сирийских правительственных войск в Идлибе и тем, что от этого страдают мирные жители.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
22202065
Обсудить 3
Война в СирииДжеймс ДжеффриВойна в СирииСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой
Москалькова прокомментировала решение Зеленского о заменах в Минской группе
РИА
Новости
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа 2
На сайте президента Украины собирают подписи за запрет "Квартала 95"
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Лента
новостей
Николай Дроздов на съемках программы В мире животных в крымском сафари-парке Тайган
Дроздов ушел из программы "В мире животных"
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
В США прокомментировали введение новых санкций по Сирии
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Логотип мессенджера WhatsApp
WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
МВД сняло обвинения с Голунова и закрыло дело
Михаил Музраев
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Собянин прокомментировал дело Голунова
Бари Алибасов
Пиар-директор прокомментировал версию об умышленном отравлении Алибасова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
Лента новостейМолния