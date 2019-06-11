США недовольны отсутствием "достаточного давления" России на Асада

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США недовольны отсутствием прогресса по формированию Конституционного комитета Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Я разочарован тем, что мы не видим продвижения по Конституционному комитету", - сказал Джеффри журналистам в ходе телефонного брифинга. По его словам, стороны ранее были "близки" к его формированию, но последний шаг так и не был сделан.
"Основная и главная причина этого, прежде всего, в режиме (президента Сирии Башара) Асада, а во-вторых, в России, которая не оказывает на него достаточного давления", - сказал Джеффри.
По его словам, США также "исключительно недовольны" наступлением сирийских правительственных войск в Идлибе и тем, что от этого страдают мирные жители.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.