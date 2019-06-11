США недовольны отсутствием "достаточного давления" России на Асада

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга. Архивное фото

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США недовольны отсутствием прогресса по формированию Конституционного комитета Сирии, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Я разочарован тем, что мы не видим продвижения по Конституционному комитету", - сказал Джеффри журналистам в ходе телефонного брифинга. По его словам, стороны ранее были "близки" к его формированию, но последний шаг так и не был сделан.

"Основная и главная причина этого, прежде всего, в режиме (президента Сирии Башара) Асада, а во-вторых, в России, которая не оказывает на него достаточного давления", - сказал Джеффри.

По его словам, США также "исключительно недовольны" наступлением сирийских правительственных войск в Идлибе и тем, что от этого страдают мирные жители.