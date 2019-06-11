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РИА Новости

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Вчера, 21:07
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© Фото : СУ СК по Волгоградской областиМихаил Музраев
Михаил Музраев
© Фото : СУ СК по Волгоградской области
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что Музраев задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации ФСБ, вместе с Музраевым был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Покушение на губернатора

По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Бочаров с семьей. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.
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Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду.
Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Согласно информации ФСБ, еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.
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Следственный комитет РФМоскваВолгоградПроисшествия
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