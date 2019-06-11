Омбудсмены России и Украины подпишут меморандум о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на встрече в Москве приняли решение подписать Меморандум о сотрудничестве и определить круг лиц, которые в первую очередь нуждаются в их поддержке.

"Остается приступить к деталям и обсудить, что нужно написать в Меморандуме и о каких людях нужно в первую очередь вести речь", - сказала Москалькова журналистам по итогам встречи.