Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T20:23Z
https://ria.ru/20190611/1555499289.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152334/09/1523340970_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7fc7a9d0be4f2e04ce9d35a7dfa287a3.jpg
РИА Новости

Омбудсмены России и Украины подпишут меморандум о сотрудничестве

Вчера, 20:23
806
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на встрече в Москве приняли решение подписать Меморандум о сотрудничестве и определить круг лиц, которые в первую очередь нуждаются в их поддержке.
"Остается приступить к деталям и обсудить, что нужно написать в Меморандуме и о каких людях нужно в первую очередь вести речь", - сказала Москалькова журналистам по итогам встречи.
Денисова также заявила, что украинская сторона готова обсуждать освобождение арестованных на Украине российских граждан, на это есть "добрая воля" президента Зеленского.
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
Вчера, 19:14
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
1403115
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой
Москалькова прокомментировала решение Зеленского о заменах в Минской группе
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Собянин прокомментировал дело Голунова
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа 2
На сайте президента Украины собирают подписи за запрет "Квартала 95"
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
Волжское пароходство окажет матпомощь семьям погибших от взрыва на танкере
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал своего соперника в президентской гонке "умственно слабым"
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, считают в Раде
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против Сирии
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп
Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре
Трамп заявил, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Украина находится в глубоком экономическом кризисе, заявил Медведчук
Дунья Миятович
Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
США недовольны отсутствием "достаточного давления" России на Асада
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
Лента новостейМолния