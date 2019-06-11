Совфед проанализирует применение статьи 228 УК после дела Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Совет Федерации проанализирует информацию о практике применения статьи 228 Уголовного кодекса РФ, обвинение по которой было предъявлено корреспонденту издания "Медуза" Ивану Голунову, сенаторы слышат "общественный запрос на изменение законодательства в данной сфере", заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

"Сейчас много разговоров о реформе статьи 228 УК, но нет четких предложений, что требуется изменить в структуре нормы. Проблема, в первую очередь, лежит в сфере правоприменения. Мы обязательно запросим все данные о практике применения данной статьи в Верховном суде, проанализируем информацию и сделаем выводы", - сказал Клишас.

По его словам, сенаторы в курсе "общественного запроса" на изменение этой статьи УК.

"Мы в Совете Федерации слышим общественный запрос на изменение законодательства в данной сфере, но принимать решение об изменении статей УК будем только после консультаций с экспертным сообществом, научными учреждениями и Верховным судом", - подчеркнул глава комитета.

"Спешное изменение статей любого закона, реформы на "злобу дня", особенно, если это касается уголовно-правовой сферы, могут быть опасны и ведут к непредсказуемым последствиям", - добавил Клишас.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.