На сайте президента Украины собирают подписи за запрет "Квартала 95"

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Петиция о запрете деятельности на территории Украины компании "Студия Квартал 95" из-за "многолетней пропаганды украинофобии" и "идеологии русского мира" Петиция о запрете деятельности на территории Украины компании "Студия Квартал 95" из-за "многолетней пропаганды украинофобии" и "идеологии русского мира" зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.

"В связи с многолетней пропагандой украинофобии, развитием комплекса неполноценности украинского народа, унижением его чести и достоинства, пропагандой идеологии "русского мира"... требуем запретить на территории Украины деятельность и продукцию ООО "Студия Квартал 95", признать деятельность ООО "Студия Квартал 95" несущей угрозу независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 10 июня, за день она набрала около 1100 голосов. Для того, чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Бизнес-партнер президента Борис Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 1 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником. Ранее Зеленский заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием президентом.