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РИА Новости

На сайте президента Украины собирают подписи за запрет "Квартала 95"

Вчера, 19:59
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© Квартал-95 (2016)Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа 2"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа 2
© Квартал-95 (2016)
Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа 2" . Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Петиция о запрете деятельности на территории Украины компании "Студия Квартал 95" из-за "многолетней пропаганды украинофобии" и "идеологии русского мира" зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.
"В связи с многолетней пропагандой украинофобии, развитием комплекса неполноценности украинского народа, унижением его чести и достоинства, пропагандой идеологии "русского мира"... требуем запретить на территории Украины деятельность и продукцию ООО "Студия Квартал 95", признать деятельность ООО "Студия Квартал 95" несущей угрозу независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в тексте петиции.
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Петиция была зарегистрирована 10 июня, за день она набрала около 1100 голосов. Для того, чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Бизнес-партнер президента Борис Шефир и Зеленский являются совладельцами группы компаний "Квартал 95". Президент Украины 1 мая назначил его брата Сергея Шефира своим первым помощником. Ранее Зеленский заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием президентом.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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