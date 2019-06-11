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РИА Новости

Украина находится в глубоком экономическом кризисе, заявил Медведчук

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Украина находится в глубоком экономическом кризисе и без изменения курса не сможет продержаться более года, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"У нас есть масса экономических проблем. Мы должны решать вопросы по тарифам, мы должны решать вопросы по радикальному изменению экономического курса. В той парадигме, в которой действует сегодня экономическая система Украины, мы дальше не протянем. Ну, еще полгода, ну еще год. Мы находимся в глубоком кризисе", - заявил во вторник Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в стране постоянно сокращается количество рабочих мест, из-за чего граждане вынуждены искать работу по всему миру.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
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