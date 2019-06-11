Украина находится в глубоком экономическом кризисе, заявил Медведчук

"У нас есть масса экономических проблем. Мы должны решать вопросы по тарифам, мы должны решать вопросы по радикальному изменению экономического курса. В той парадигме, в которой действует сегодня экономическая система Украины, мы дальше не протянем. Ну, еще полгода, ну еще год. Мы находимся в глубоком кризисе", - заявил во вторник Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".