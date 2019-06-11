Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, считают в Раде

"У Зеленского, действительно, колоссальная поддержка, я сожалею, но моя задача – говорить правду, оппозиционный политик иначе не может. А правда заключается в следующем: ни одно предвыборное обещание не выполнено, мира при нем не будет, экономика не работает…. Знаете, как он сказал? "У нас есть несколько креативных идей для возобновления мирного процесса". Люди добрые, ну креативные идеи хороши в другом месте, поэтому я тысячу раз извиняюсь за Зеленского и за себя, но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь – да, мы ошиблись еще раз, к сожалению", - заявил во вторник Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".