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РИА Новости

Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, считают в Раде

Вчера, 19:37
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.
Ранее во время инаугурационной речи Зеленский пообещал жителям Украины урегулирование конфликта в Донбассе. Также в торжественной речи он отметил, что будет поднимать экономику страны.
"У Зеленского, действительно, колоссальная поддержка, я сожалею, но моя задача – говорить правду, оппозиционный политик иначе не может. А правда заключается в следующем: ни одно предвыборное обещание не выполнено, мира при нем не будет, экономика не работает…. Знаете, как он сказал? "У нас есть несколько креативных идей для возобновления мирного процесса". Люди добрые, ну креативные идеи хороши в другом месте, поэтому я тысячу раз извиняюсь за Зеленского и за себя, но я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь – да, мы ошиблись еще раз, к сожалению", - заявил во вторник Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Вчера, 18:27
"Президента ‒ на крючок". Битва Рады и Зеленского в Конституционном судеКонституционный суд Украины начал рассматривать обращение Рады с просьбой проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik предположил, какие есть варианты развития ситуации.
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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