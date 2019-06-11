Зеленский не ставил условий при возвращении гражданства, заявил Саакашвили

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не ставил ему условий при возвращении украинского гражданства.

Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

"Он (Зеленский – ред.) мне с утра позвонил и сказал: "Я возвращаю гражданство". Никаких условий не было", - сказал Саакашвили в интервью радио "НВ".

При этом он отметил, что возвращение ему гражданства "не было согласовано ни с кем".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.