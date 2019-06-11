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РИА Новости

Зеленский не ставил условий при возвращении гражданства, заявил Саакашвили

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь"
Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не ставил ему условий при возвращении украинского гражданства.
Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
"Он (Зеленский – ред.) мне с утра позвонил и сказал: "Я возвращаю гражданство". Никаких условий не было", - сказал Саакашвили в интервью радио "НВ".
При этом он отметил, что возвращение ему гражданства "не было согласовано ни с кем".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
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В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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