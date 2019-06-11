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РИА Новости

На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова

Вчера, 19:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Москалькова предложила обсудить гуманитарные вопросы, связанные с арестованными гражданами обеих стран, которые нуждаются в медицинской помощи, а также контроль за соблюдением условий содержания под стражей.
"Мы могли бы объединить усилия вы в России, а я в Украине, учитывая то, что есть добрая воля президента Зеленского на освобождение всех. Мы не говорим об обменах, мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я хотела бы такие условия с вами обсудить", — заявила Денисова.
В украинских тюрьмах содержатся порядка 400 россиян. Однако, как сообщал в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Евгений Иванов, эту цифру нельзя считать точной.
По его словам, вопросы обеспечения консульского доступа к задержанным "обсуждаются как по дипломатическим каналам, так и по линии уполномоченных по правам человека".
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