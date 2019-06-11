На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова

"Мы могли бы объединить усилия вы в России, а я в Украине, учитывая то, что есть добрая воля президента Зеленского на освобождение всех. Мы не говорим об обменах, мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я хотела бы такие условия с вами обсудить", — заявила Денисова.