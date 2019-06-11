В Раде зарегистрировали представления на увольнение Луценко и Климкина

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Представления президента Украины Владимира Зеленского на увольнение генерального прокурора страны Юрия Луценко, главы МИД Павла Климкина и назначение на этот пост замглавы администрации президента Вадима Пристайко зарегистрированы в Верховной раде, соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский подал соответствующие представления в Раду. Основанием для увольнения генпрокурора, как пояснили в администрации президента, является отсутствие у него юридического образования. Глава МИД Павел Климкин после вступления Зеленского в должность президента сам подал заявление об отставке.

На прошлой неделе Рада отказалась отправить в отставку Климкина, министра обороны страны Степана Полторака и главу СБ Украины Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему этот процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.