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РИА Новости

В Раде зарегистрировали представления на увольнение Луценко и Климкина

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистры Украины на заседании верховной Рады Украины на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Министры Украины на заседании верховной Рады Украины на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Представления президента Украины Владимира Зеленского на увольнение генерального прокурора страны Юрия Луценко, главы МИД Павла Климкина и назначение на этот пост замглавы администрации президента Вадима Пристайко зарегистрированы в Верховной раде, соответствующая информация содержится на сайте парламента.
Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский подал соответствующие представления в Раду. Основанием для увольнения генпрокурора, как пояснили в администрации президента, является отсутствие у него юридического образования. Глава МИД Павел Климкин после вступления Зеленского в должность президента сам подал заявление об отставке.
На прошлой неделе Рада отказалась отправить в отставку Климкина, министра обороны страны Степана Полторака и главу СБ Украины Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему этот процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.
С 2014 по 2017 год Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В 2017 году занял должность главы миссии Украины при НАТО.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинЮрий ЛуценкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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