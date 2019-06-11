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РИА Новости

В Киеве приступили к закрытым слушаниям по делу о роспуске Рады

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Конституционный суд Украины завершил открытые слушания по делу о незаконности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады Украины и перешел к закрытой части рассмотрения дела, сообщила во вторник на заседании глава КС Наталья Шаптала.
Основанием для роспуска парламента, по мнению Зеленского, является длительное отсутствие коалиции. Президент считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили три фракции парламента.
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"Рассмотрение дела на открытой части пленарного заседания большой палаты КС Украины объявляю завершенным. КС Украины не завершил свою работу, он переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения по данному делу", - объявила Шаптала. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
Во время открытой части слушания по делу судьи изучили материалы и заслушали доводы сторон. Кроме того, участники дела выступили с заключительным словом. "Мы уверены, что указ президента выдан президентом на основании конституции, выдан с соблюдением процедуры…. Он является конституционным", - сказал в ходе выступления представитель президента в КС Федор Вениславский.
Депутаты Рады, которые обратились в суд, в свою очередь настаивали, что решение Зеленского о роспуске Рады и объявлении досрочных выборов антиконституционные. Они считают, что Зеленский принял преждевременное решение, чем нарушил законодательство. По их словам, коалиция в парламенте перестала существовать в мае 2019 года, а не в 2016 году, как утверждает глава государства.
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В закрытой части суд еще раз изучит материалы дела и дополнительно поступившие документы. Решение будет обнародовано на официальном сайте суда.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.
Сейчас в украинском парламенте "Блок Петра Порошенко" имеет самую большую фракцию, а партия Зеленского "Слуга народа" появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами. При этом, согласно украинской конституции, большинство кадровых решений президент обязан согласовывать с Радой. В то же время, как показывает исследование социологической группы "Рейтинг", рейтинг партии "Слуга народа" за два месяца до выборов в парламент вырос почти до 50%.
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