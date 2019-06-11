Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T18:05Z
https://ria.ru/20190611/1555495493.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/42/1533504214_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_62c388e8f5deb9198117a65108c24cae.jpg
РИА Новости

Рябков назвал заявления США по ДРСМД в отношении России спекуляциями

Вчера, 18:05
392
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США вводят в заблуждение мировое сообщество заявлениями, что у РФ еще есть время вернуться к исполнению ДРСМД, Вашингтон сам не заинтересован в продлении Договора, и к России вся эта ситуация отношения не имеет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нас тревожит ситуация в сфере, которая сейчас регламентируется ДРСМД. После 2 августа договора больше не будет, а попытки американцев и некоторых натовских деятелей представить дело так, что у России есть еще время, чтобы вернуться к выполнению договора, эти попытки недобросовестны, лукавы и спекулятивны. Все прекрасно знают, что никаких положений договора Россия не нарушала. Требовать от нас в одностороннем порядке уничтожить ракету 9М729 - это по большому счету волюнтаристский прием, который продиктован совсем другими соображениями", - сказал Рябков журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
5 января, 08:14
Инструмент "последнего шанса". Как НАТО видит сотрудничество с Россией
Он пояснил, что намерение США выйти из ДРСМД продиктовано тем, что Договор, по сути, связывал американцам руки.
"То есть к отношениям с Россией и тем более к поведению России в этой сфере подобного рода требования ни малейшего отношения не имеют и не могут иметь. Никакого элемента логики здесь не присутствует. Мы говорим об этом открыто и будем объяснять это нашим американским коллегам, в том числе завтра, когда я встречусь с госпожой (заместителем госсекретаря США Андреа) Томпсон в Праге для обсуждения тематики стратегической стабильности во всех ее аспектах", - резюмировал замглавы МИД РФ.
1400000
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСергей РябковРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
Косачев: вокруг поправок в регламент ПАСЕ предстоит нешуточное сражение
РИА
Новости
Британскую контрразведку обвинили в "незаконном обращении с данными"
Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге
Киев надеется, что в Гааге до конца года вынесут решение по иску к Москве
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил Болтон
Лента
новостей
Здание Конституционного суда в Киеве
В Киеве приступили к закрытым слушаниям по делу о роспуске Рады
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против Сирии
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией
Эксперты оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп
Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вашингтон снял ограничения на наступательные операции в киберсфере
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
США недовольны отсутствием "достаточного давления" России на Асада
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
В США прокомментировали введение новых санкций по Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал своего соперника в президентской гонке "умственно слабым"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин призвал реформировать 228 статью УК после дела Голунова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
Лента новостейМолния