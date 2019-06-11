Рябков назвал заявления США по ДРСМД в отношении России спекуляциями

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. США вводят в заблуждение мировое сообщество заявлениями, что у РФ еще есть время вернуться к исполнению ДРСМД, Вашингтон сам не заинтересован в продлении Договора, и к России вся эта ситуация отношения не имеет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нас тревожит ситуация в сфере, которая сейчас регламентируется ДРСМД. После 2 августа договора больше не будет, а попытки американцев и некоторых натовских деятелей представить дело так, что у России есть еще время, чтобы вернуться к выполнению договора, эти попытки недобросовестны, лукавы и спекулятивны. Все прекрасно знают, что никаких положений договора Россия не нарушала. Требовать от нас в одностороннем порядке уничтожить ракету 9М729 - это по большому счету волюнтаристский прием, который продиктован совсем другими соображениями", - сказал Рябков журналистам в кулуарах форума "Примаковские чтения".

Он пояснил, что намерение США выйти из ДРСМД продиктовано тем, что Договор, по сути, связывал американцам руки.