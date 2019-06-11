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РИА Новости

Число госпитализированных с отравлением на свадьбе во Львове возросло до 40

Вчера, 17:13
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КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Число госпитализированных из-за отравления на свадьбе во Львове возросло до 40, сообщается во вторник на сайте государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Ранее пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что 18 человек госпитализированы 9-10 июня из-за отравления на свадьбе во Львове. Во вторник в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что число госпитализированных возросло до 39.
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"В результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией среди гостей свадьбы, которые присутствовали в ресторане "Червона Рута" во Львове, пострадали 45 человек, из них пятеро детей. Доставлены в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" 40 человек, из которых пятеро детей, еще пятеро пострадавших находятся на амбулаторном лечении", - сообщили в пресс-службе.
Специалисты провели внеплановую проверку ресторанов и установили ряд нарушений. Также инспекторы отобрали образцы для проведения анализов на патогенную микрофлору.
"По факту возникновения вспышки острых кишечных заболеваний Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области направило представление в территориальный орган Национальной полиции о возбуждении уголовного производства", - отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
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