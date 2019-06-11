Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T17:02Z
https://ria.ru/20190611/1555492754.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155481/14/1554811450_0:164:3072:1892_1036x0_80_0_0_a31a2ec407f15018c276268b8521e71f.jpg
РИА Новости

Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

Вчера, 17:02
10966
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Ранее во вторник заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
7 июня, 12:49
Савченко дала совет Зеленскому, как уволить министров
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации на Кучера Вячеслава Анатольевича", - говорится в указе.
Также, согласно указам на сайт президента, временно исполнять обязанности председателя Волынской обладминистрации будет Александр Киричук, Закарпатской – Иван Дуран, Запорожской – Элла Слепян, Ивано-Франсковской – Мария Савка, Львовской – Ростислав Замлинский.
Кроме того, временно исполнять обязанности председателя Кировоградской обладминистрации будет Сергей Коваленко, Тернопольской – Иван Крысак, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Боня, Хмельницкой – Владимир Кальниченко и Черниговской – Наталья Романова.
58265008
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
РИА
Новости
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Лента
новостей
Бухарев Владислав Викторович
Президент Украины назначил нового главу Службы внешней разведки
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
Виталина Цымбалюк-Романовская
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент РФ Владимир Путин с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым во время встречи. 11 июня 2019
Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии Международной конференции труда в Женеве
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Колокольцев попросит уволить двух генералов полиции из-за дела Голунова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния