Зеленский назначил временных глав 12 областных администраций

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных глав 12 областных государственных администраций, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
Ранее во вторник заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Киевской областной государственной администрации на Кучера Вячеслава Анатольевича", - говорится в указе.
Также, согласно указам на сайт президента, временно исполнять обязанности председателя Волынской обладминистрации будет Александр Киричук, Закарпатской – Иван Дуран, Запорожской – Элла Слепян, Ивано-Франсковской – Мария Савка, Львовской – Ростислав Замлинский.
Кроме того, временно исполнять обязанности председателя Кировоградской обладминистрации будет Сергей Коваленко, Тернопольской – Иван Крысак, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Боня, Хмельницкой – Владимир Кальниченко и Черниговской – Наталья Романова.