Вступившийся за девушку уралец не обжаловал замену наказания на колонию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Владислав Рябухин, которого в августе 2018 года осудили за причинение тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну, отозвал апелляционную жалобу на замену наказания с обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении, сообщает во вторник Свердловский облсуд.

Двадцать седьмого августа 2018 года суд признал Рябухина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в ходе конфликта и назначил ему 300 часов обязательных работ, а также взыскал с него более 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

По данным регионального УФСИН, Рябухин 28 ноября 2018 года приступил к отбытию наказания на предприятии по благоустройству жилищно-коммунального хозяйства в Березовском городском округе. За невыход на обязательные работы без уважительных причин более двух раз ему было вынесено два предупреждения о замене обязательных работ лишением свободы, после чего ведомство обратилось в суд о замене работ на лишение свободы. Березовский городской суд в апреле 2019 года в итоге заменил Рябухину обязательные работы 22 днями колонии-поселения.

"Рябухин обжаловал постановление, но впоследствии апелляционную жалобу отозвал. Производство по жалобе прекращено", - говорится в сообщении суда.

Представитель облсуда пояснила РИА Новости, что у нее нет информации о том, отбыл Рябухин наказание или находится в колонии-поселении.

Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел летом 2017 года в Екатеринбурге. Как ранее рассказывал Рябухин РИА Новости, он приехал забрать из гостей девушку друга, которая сообщила, что в квартиру, где она отдыхала, приехала толпа незнакомых парней и начала вести себя развязно. Там Рябухин встретил четырех молодых людей, с которыми у него возник конфликт. Завязалась драка, после которой у одного из оппонентов Рябухина медики диагностировали перелом костей свода черепа, ему потребовалась трепанация черепа.