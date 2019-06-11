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РИА Новости

Вступившийся за девушку уралец не обжаловал замену наказания на колонию

Вчера, 16:55
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© Стоп-кадр видеообращения Владислава Рябухина, опубликованного в соцсетяхВладислав Рябухин
Владислав Рябухин
© Стоп-кадр видеообращения Владислава Рябухина, опубликованного в соцсетях
Владислав Рябухин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Владислав Рябухин, которого в августе 2018 года осудили за причинение тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну, отозвал апелляционную жалобу на замену наказания с обязательных работ на лишение свободы в колонии-поселении, сообщает во вторник Свердловский облсуд.
Двадцать седьмого августа 2018 года суд признал Рябухина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в ходе конфликта и назначил ему 300 часов обязательных работ, а также взыскал с него более 400 тысяч рублей в пользу потерпевшего.
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По данным регионального УФСИН, Рябухин 28 ноября 2018 года приступил к отбытию наказания на предприятии по благоустройству жилищно-коммунального хозяйства в Березовском городском округе. За невыход на обязательные работы без уважительных причин более двух раз ему было вынесено два предупреждения о замене обязательных работ лишением свободы, после чего ведомство обратилось в суд о замене работ на лишение свободы. Березовский городской суд в апреле 2019 года в итоге заменил Рябухину обязательные работы 22 днями колонии-поселения.
"Рябухин обжаловал постановление, но впоследствии апелляционную жалобу отозвал. Производство по жалобе прекращено", - говорится в сообщении суда.
Представитель облсуда пояснила РИА Новости, что у нее нет информации о том, отбыл Рябухин наказание или находится в колонии-поселении.
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Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел летом 2017 года в Екатеринбурге. Как ранее рассказывал Рябухин РИА Новости, он приехал забрать из гостей девушку друга, которая сообщила, что в квартиру, где она отдыхала, приехала толпа незнакомых парней и начала вести себя развязно. Там Рябухин встретил четырех молодых людей, с которыми у него возник конфликт. Завязалась драка, после которой у одного из оппонентов Рябухина медики диагностировали перелом костей свода черепа, ему потребовалась трепанация черепа.
Сам молодой человек утверждал, что лишь защищался, его адвокат настаивал на том, чтобы рассматривать ситуацию о необходимой обороне. СК же возбудил дело по статье 111 Уголовного кодекса "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", позже дело было переквалифицировано на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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