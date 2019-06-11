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РИА Новости

На Украине задержали женщину, торговавшую боеприпасами в подземном переходе

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Полиция Днепра задержала женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходе, а дома у нее нашли два гранатомета, сообщает пресс-служба полиции области.
"Оперативники Днепровского отдела полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодацком районе Днепра. Во время оперативных мероприятий они изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалом. В дальнейшем по месту жительства фигурантки было проведено санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу", - сообщает пресс-служба во вторник.
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В пресс-службе добавили, что 52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.
Согласно статье за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
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