На Украине задержали женщину, торговавшую боеприпасами в подземном переходе

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Полиция Днепра задержала женщину, которая продавала боевые гранаты в подземном переходе, а дома у нее нашли два гранатомета, сообщает пресс-служба полиции области.

"Оперативники Днепровского отдела полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодацком районе Днепра. Во время оперативных мероприятий они изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалом. В дальнейшем по месту жительства фигурантки было проведено санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу", - сообщает пресс-служба во вторник.

В пресс-службе добавили, что 52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.