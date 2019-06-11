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РИА Новости

Экономическое развитие позволит сократить рабочую неделю, заявил сенатор

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Развитие экономической базы России позволит в перспективе перейти к более короткой рабочей недели при сохранении производительности труда, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем рабочая неделя может стать четырехдневной, поскольку технологический процесс способствует сокращению рабочего времени. Он также полагает, что будет выработан более лояльный подход к понятиям "рабочий день" и "рабочее место".
"Если раскрутить спираль времени назад, то мы увидим, что с развитием производства, новых технологий у людей появляется все больше времени для саморазвития, для того, чтобы уделять больше времени своей семье, хобби", - сказал Рязанский РИА Новости.
Он подчеркнул, что только экономический потенциал позволит создать в будущем такие возможности, "когда человек при сохранении производительности труда сможет меньше времени уделять работе". Сенатор полагает, что премьер говорил о стратегической перспективе в этом вопросе.
Рязанский также согласен с позицией премьер-министра о том, что будет более лояльное отношение к понятиям "рабочий день" и "рабочее место". "Должны быть созданы экономические условия для этого, использование новых технологий. Уже сейчас многие смогут работать дистанционно, выполняя всю необходимую работу", - привел пример глава комитета.
"Единственное, против чего я бы возражал - это против введения сокращенной рабочей недели, когда работодатель платит работнику меньшую зарплату", - заключил парламентарий.
Сотрудник в офисе
Вчера, 15:13
В СПЧ прокомментировали идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю
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Дмитрий МедведевВалерий РязанскийСовет Федерации РФРоссияОбщество
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