Экономическое развитие позволит сократить рабочую неделю, заявил сенатор

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Развитие экономической базы России позволит в перспективе перейти к более короткой рабочей недели при сохранении производительности труда, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем рабочая неделя может стать четырехдневной, поскольку технологический процесс способствует сокращению рабочего времени. Он также полагает, что будет выработан более лояльный подход к понятиям "рабочий день" и "рабочее место".

"Если раскрутить спираль времени назад, то мы увидим, что с развитием производства, новых технологий у людей появляется все больше времени для саморазвития, для того, чтобы уделять больше времени своей семье, хобби", - сказал Рязанский РИА Новости.

Он подчеркнул, что только экономический потенциал позволит создать в будущем такие возможности, "когда человек при сохранении производительности труда сможет меньше времени уделять работе". Сенатор полагает, что премьер говорил о стратегической перспективе в этом вопросе.

Рязанский также согласен с позицией премьер-министра о том, что будет более лояльное отношение к понятиям "рабочий день" и "рабочее место". "Должны быть созданы экономические условия для этого, использование новых технологий. Уже сейчас многие смогут работать дистанционно, выполняя всю необходимую работу", - привел пример глава комитета.