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РИА Новости

Путин в Бишкеке встретится с президентом Ирана, лидерами Китая и Монголии

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке 14 июня встретится с президентом Ирана, а также проведет трехстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии, а днем ранее - с премьером Индии, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Путин прибывает в Бишкек и первой будет встреча с вновь избранным премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди", - сообщил Ушаков журналистам.
Он подчеркнул, что Кремль придает большое значение данной встрече, между лидерами стран налажен продуктивный и доверительный контакт.
"Этот разговор сразу же после победы Моди на выборах, он очень для нас важен. Мы специально договорились, чтобы этот контакт у нас был первым в нашей повестке дня пребывания в Бишкеке", - сказал представитель Кремля.
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Он также сообщил, что в ходе вечерних мероприятий Путин проведет встречу с хозяином саммита президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Ушаков отметил, что на следующий день, 14 июня, у Путина также запланированы две важные встречи.
"Одна из них традиционная, в трехстороннем формате Россия, Китай и Монголия. Лидеры государств встретятся, чтобы обсудить вопросы трехстороннего сотрудничества", - сказал помощник президента. Он отметил, что инициатором данной встречи выступила Монголия.
Кроме того, он сообщил, что Путин проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Затем тоже важное с точки зрения нынешней ситуации, будет встреча с президентом Ирана Роухани", - сказал он.
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