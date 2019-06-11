Путин в Бишкеке встретится с президентом Ирана, лидерами Китая и Монголии

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке 14 июня встретится с президентом Ирана, а также проведет трехстороннюю встречу с лидерами Китая и Монголии, а днем ранее - с премьером Индии, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Путин прибывает в Бишкек и первой будет встреча с вновь избранным премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди", - сообщил Ушаков журналистам.

Он подчеркнул, что Кремль придает большое значение данной встрече, между лидерами стран налажен продуктивный и доверительный контакт.

"Этот разговор сразу же после победы Моди на выборах, он очень для нас важен. Мы специально договорились, чтобы этот контакт у нас был первым в нашей повестке дня пребывания в Бишкеке", - сказал представитель Кремля.

Он также сообщил, что в ходе вечерних мероприятий Путин проведет встречу с хозяином саммита президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Ушаков отметил, что на следующий день, 14 июня, у Путина также запланированы две важные встречи.

"Одна из них традиционная, в трехстороннем формате Россия, Китай и Монголия. Лидеры государств встретятся, чтобы обсудить вопросы трехстороннего сотрудничества", - сказал помощник президента. Он отметил, что инициатором данной встречи выступила Монголия.

Кроме того, он сообщил, что Путин проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.