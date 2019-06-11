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РИА Новости

Ушаков рассказал, каких тем коснется Путин на саммите СВМДА

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе изложит позиции по Афганистану, Сирии, СВПД и по ситуации на Корейском полуострове, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
В составе СВМДА 27 стран и 13 наблюдателей. Инициатива учреждения СВМДА принадлежит первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
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Путин готовится к предстоящим саммитам ШОС и СВМДА
"А чем он будет говорить? Очевидно, о важности коллективных усилий для формирования справедливого миропорядка, о решении острых глобальных и региональных проблем, будет говорить о необходимости совершенствовать региональную архитектуру безопасности, о более тесном сотрудничестве всех государств Азии в борьбе с терроризмом", - сказал Ушаков на брифинге.
"Конечно, мы конкретно изложим наши позиции как по Афганистану, так и по Сирии - с учётом осложнившейся ситуации в Идлибе, так и по иранской ядерной программе, и по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом наших недавних переговоров с северокорейским лидером", - добавил помощник президента.
По его словам, Путин также отметит необходимость укрепления экономических связей между всеми странами СВМДА.
Саммит СВМДА проводится раз в четыре года, тема предстоящей встречи - "Общее видение безопасного и более процветающего региона СВМДА".
В составе СВМДА 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, РЕспублика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских Государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран).
Инициатива учреждения СВМДА выдвинута первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 1992 году. Цель данного совещания - создание общеазиатского диалогового механизма для обсуждения ключевых региональных проблем и развития сотрудничества между государствами-участниками.
В текущем году в совещании примут участие все 27 стран, (в том числе президенты и главы правительств Азербайджана, Афганистана, Бангладеш, Ирака, Казахстана, Камбоджи, Киргизии Китая, Пакистана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки), из числа наблюдателей - восемь государств (на высшем уровне только Белоруссия) и пять организаций, а также генсек ШОС.
Как рассказал журналистам Ушаков, предполагается, что в Душанбе участники СВМДА обсудят вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности и стратегической стабильности; вопросы борьбы с новыми вызовами и угрозами, включая терроризм; урегулирование региональных конфликтов, в том числе ситуацию в Афганистане, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
По словам Ушакова, ключевые итоги саммита будут отражены в декларации, которая принимается без подписания.
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