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РИА Новости

Идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, заявил Ушаков

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Идея о возможности встречи президентов России и США на саммите G20 в Осаке висит в воздухе, но Вашингтон пока её не конкретизировал и ни по каким каналам предметного обсуждения не идёт, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Что касается встречи с американцами, что я могу сказать: в воздухе висит идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках "двадцатки", но, обозначив эту идею, американская страна пока её не конкретизировала, и мы пока ни по каким каналам конкретику и, скажем, важные элементы, то есть время, место проведения, повестка дня - мы этого пока не обсуждаем", - сказал Ушаков.
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Дональд ТрампЮрий УшаковБольшая двадцаткаВладимир ПутинОсака (город)РоссияСШАВ мире
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