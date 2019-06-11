Идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, заявил Ушаков

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Идея о возможности встречи президентов России и США на саммите G20 в Осаке висит в воздухе, но Вашингтон пока её не конкретизировал и ни по каким каналам предметного обсуждения не идёт, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Что касается встречи с американцами, что я могу сказать: в воздухе висит идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках "двадцатки", но, обозначив эту идею, американская страна пока её не конкретизировала, и мы пока ни по каким каналам конкретику и, скажем, важные элементы, то есть время, место проведения, повестка дня - мы этого пока не обсуждаем", - сказал Ушаков.