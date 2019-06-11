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РИА Новости

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Роухани

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Ирана Хасаном Роухани в Бишкеке обсудят ситуацию в Сирии и СВПД, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе", - заявил Ушаков журналистам.
Он напомнил, что предыдущая встреча состоялась в феврале в Сочи на полях саммита в астанинском формате. Одной из ключевых тем в этот раз станет укрепление торгово-экономических связей. Как отмечают в Кремле, в 2018 году товарооборот увеличился на 2% (до 1,7 миллиарда долларов), а за первый квартал этого года - на 13,3% (до 542,9 миллиона долларов).
Ведущие российские нефтегазовые компании (Газпром, ГазпромНефть, Роснефть, Лукойл, Зарубежнефть, Татнефть) прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране. Кроме того отмечается, что первый блок АЭС "Бушер" функционирует стабильно, и идут работы на площадке по второй очереди.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияИранСШАВ мире
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