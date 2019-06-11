В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Роухани

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Ирана Хасаном Роухани в Бишкеке обсудят ситуацию в Сирии и СВПД, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе", - заявил Ушаков журналистам.
Он напомнил, что предыдущая встреча состоялась в феврале в Сочи на полях саммита в астанинском формате. Одной из ключевых тем в этот раз станет укрепление торгово-экономических связей. Как отмечают в Кремле, в 2018 году товарооборот увеличился на 2% (до 1,7 миллиарда долларов), а за первый квартал этого года - на 13,3% (до 542,9 миллиона долларов).
Ведущие российские нефтегазовые компании (Газпром, ГазпромНефть, Роснефть, Лукойл, Зарубежнефть, Татнефть) прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране. Кроме того отмечается, что первый блок АЭС "Бушер" функционирует стабильно, и идут работы на площадке по второй очереди.
22 мая, 08:00Трамп грозит войной. Ответит ли Иран ядерным оружием