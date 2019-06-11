Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ

"Я надеюсь, что все-таки разум возобладает. Вы знаете, что последние тенденции и последние решения, которые принималась, в том числе и Комитетом министров, они настраивают на более-менее позитивный, конструктивный лад. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, каков его прогноз по поводу разрешения кризиса в Совете Европе и того, вернут ли России право голоса в ПАСЕ.