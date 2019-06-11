Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассчитывает, что в ситуации с разрешением кризиса в Совете Европы и возвращением РФ права голоса в ПАСЕ возобладает разум.
"Я надеюсь, что все-таки разум возобладает. Вы знаете, что последние тенденции и последние решения, которые принималась, в том числе и Комитетом министров, они настраивают на более-менее позитивный, конструктивный лад. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, каков его прогноз по поводу разрешения кризиса в Совете Европе и того, вернут ли России право голоса в ПАСЕ.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.