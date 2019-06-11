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РИА Новости

В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя

Вчера, 15:59
20119
© Фото : ФГБУ "Заповедное Приамурье"Операция по задержанию браконьеров в заповеднике "Большехехцирский" ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Операция по задержанию браконьеров в заповеднике Большехехцирский ФГБУ Заповедное Приамурье
© Фото : ФГБУ "Заповедное Приамурье"
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Охранники хабаровского заповедника поймали браконьеров при помощи фиолетового плюшевого медведя, сообщает объединенная дирекция "Заповедное Приамурье".
Сотрудники в течение долгого времени отслеживали и собирали информацию о нарушителях. В субботу охранники решили использовать отвлекающий маневр. Они оставили игрушку с рацией на дороге, по которой обычно проезжали браконьеры. Преступники действительно подошли к плюшевому медведю. В этот момент госинспекторы заповедника обратились к ним через рацию.
"Злодеи, сдавайтесь!" — сказали они и поздравили с задержанием.
Во время досмотра автомобиля у браконьеров изъяли охотничий карабин. Составление административного протокола неоднократно прерывалось "гоготом нарушителей, вспоминавших всю комичность задержания". Следственные органы начали проверку по факту незаконной охоты.
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931572059
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