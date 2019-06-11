В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Охранники хабаровского заповедника поймали браконьеров при помощи фиолетового плюшевого медведя, сообщает объединенная дирекция "Заповедное Приамурье".
Сотрудники в течение долгого времени отслеживали и собирали информацию о нарушителях. В субботу охранники решили использовать отвлекающий маневр. Они оставили игрушку с рацией на дороге, по которой обычно проезжали браконьеры. Преступники действительно подошли к плюшевому медведю. В этот момент госинспекторы заповедника обратились к ним через рацию.
"Злодеи, сдавайтесь!" — сказали они и поздравили с задержанием.
Во время досмотра автомобиля у браконьеров изъяли охотничий карабин. Составление административного протокола неоднократно прерывалось "гоготом нарушителей, вспоминавших всю комичность задержания". Следственные органы начали проверку по факту незаконной охоты.
"Наш "креативный" опыт удался, будем использовать его наряду с другими средствами для борьбы с браконьерами", — отметил участковый госинспектор Виктор Блюденов.
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