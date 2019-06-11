В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя

Сотрудники в течение долгого времени отслеживали и собирали информацию о нарушителях. В субботу охранники решили использовать отвлекающий маневр. Они оставили игрушку с рацией на дороге, по которой обычно проезжали браконьеры. Преступники действительно подошли к плюшевому медведю. В этот момент госинспекторы заповедника обратились к ним через рацию.