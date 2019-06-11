Адвокат поддержала ужесточение наказания за "пьяные" ДТП

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Адвокат Дарья Евменина поддержала ужесточение наказание за автоаварии со смертельным исходом, совершенных по вине пьяных водителей.
Во вторник Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.
"Считаю, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения в принципе недопустимо. Характер и степень общественной опасности преступлений, совершённых по вине пьяных водителей, оправдывает ужесточение ответственности, предусмотренной уголовным кодексом РФ", - сказала Евменина РИА Новости.
Изменения в статью 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") предусматривают ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью - от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели человека - от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц - от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).
Также ужесточается наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, соответствующие изменения вносятся в статью 263 УК РФ.
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