Эксперт назвала альтернативы четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России значительно повысит производительность труда, однако альтернативой этому может стать сокращение продолжительности рабочей недели при сохранении пятидневки, заявила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Медведев в своем выступлении упомянул, в частности, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда.
"Предложение интересное, и действительно, производительность труда при этом точно повысится значительно. Сейчас в мире во многих странах рабочая неделя составляет меньше 40 часов. В России есть возможность сократить продолжительность рабочей недели при пятидневной рабочей неделе, либо сделать четырехдневную рабочую неделю", - считает Иванова-Швец.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовое законодательство.
По словам Ивановой-Швец, с точки зрения потерь на проезд на работу-обратно, на подготовительно-заключительное время, четырехдневная неделя выгоднее и экономнее, но, действительно, потребует серьезного изменения законодательства.
"Например, установление обязательных выходных, вопросы сменности при непрерывном производственном процессе и так далее. При сохранении пятидневной рабочей недели это сделать будет проще. В целом даже незначительное сокращение рабочей недели на 2-3 часа даст значительный эффект. В рабочем дне в большинстве случаев оперативное время (время непосредственного выполнения работы) составляет 60-65%. При сокращении рабочего дня даже на полчаса трудиться будут эффективнее", - уверена собеседница агентства.