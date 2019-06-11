Эксперт назвала альтернативы четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России значительно повысит производительность труда, однако альтернативой этому может стать сокращение продолжительности рабочей недели при сохранении пятидневки, заявила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Медведев в своем выступлении упомянул, в частности, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда.

"Предложение интересное, и действительно, производительность труда при этом точно повысится значительно. Сейчас в мире во многих странах рабочая неделя составляет меньше 40 часов. В России есть возможность сократить продолжительность рабочей недели при пятидневной рабочей неделе, либо сделать четырехдневную рабочую неделю", - считает Иванова-Швец.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переход на четырехдневную рабочую неделю потребует серьезных изменений, в том числе в трудовое законодательство.

По словам Ивановой-Швец, с точки зрения потерь на проезд на работу-обратно, на подготовительно-заключительное время, четырехдневная неделя выгоднее и экономнее, но, действительно, потребует серьезного изменения законодательства.