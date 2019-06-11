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РИА Новости

Зеленский уволил ряд руководителей СБУ

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время избирательной кампании, а также ряд руководителей региональных управлений, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.
"Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые - ред.) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБ Украины Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича", - сказал Рябошапка на брифинге в Киеве во вторник, трансляцию вело агентство УНН.
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Зеленский также уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сказал Рябошапка. По его словам, подписаны указы об увольнении начальника правлений СБ Украины в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозули, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.
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