Зеленский уволил ряд руководителей СБУ

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время избирательной кампании, а также ряд руководителей региональных управлений, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сказал Рябошапка. По его словам, подписаны указы об увольнении начальника правлений СБ Украины в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозули, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.