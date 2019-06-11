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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Демпартии Молдавии призвали к перезагрузке политической системы

Вчера, 15:47
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПавел Филип
Павел Филип
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Павел Филип. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Вице-председатель Демпартии Молдавии Павел Филип считает, что преодолеть политический кризис в стране можно только путем перезагрузки политической системы.
"Я думаю, что все политики должны продемонстрировать зрелость и ответственность. Очевидно, что мы находимся в тупике. К сожалению, юристы, с которыми мы консультировались, не видят другого выхода, кроме перезагрузки политической системы Молдавии, поэтому я считаю важным важным сесть за стол переговоров, чтобы самим решить проблемы, а не перекладывать их на плечи граждан", - сказал Филип во вторник журналистам.
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Он объяснил, что сложившаяся политическая ситуация вызывает проблемы у государственных служащих, которые не знают, чем руководствоваться — решениям КС или приказами нового правительства.
При этом Филип подтвердил, что палатки у входа в правительство, а также ряда государственных учреждений установили сторонники Демократической партии.
"У Демпартии тоже есть свои сторонники, возможно, ими является большая часть собравшихся людей, потому что они поддерживают наше правительство", - объяснил вице-глава ДПМ, который отказывается сложить полномочия премьера.
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