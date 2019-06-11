Суд закрыл процесс по делу экс-главы правительства Дагестана

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гособвинитель по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана заявил о поступивших в его адрес угрозах, после чего суд решил закрыть процесс, передает корреспондент РИА Новости.

"Мне пришло смс в 8.52 утра: "Денис Петрович, не напрягайтесь на сегодняшнем процессе, чтобы не пришлось оборачиваться. Не переусердствуйте, а то пожалеете", - зачитал прокурор в Лефортовском суде Москвы, где проходит заседание о делу экс-врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которые обвиняются в присвоении 41 миллиона рублей.

Он пояснил, что номер телефона начинается с кода 928, который используется у сотовых операторов на Северном Кавказе, и уточнил, что у него на вторник было назначено только одно заседание. В связи с этим прокурор заявил ходатайство о закрытии процесса. "Шутка не зашла", - добавил он.

Адвокат Эдуард Исецкий возражал против ходатайства. "Мы не в первый раз сталкиваемся с такими провокациями, когда не хватает доказательственной базы. Мы в первую очередь заинтересованы, чтобы эти номера телефонов были занесены в протокол, мы возражаем против удовлетворения ходатайства",- заявил он.

Гамидов заметил, что во времена работы в правительстве Дагестана ему тоже поступали угрозы, такую смску мог послать кто угодно. "Пусть весь процесс снимается на камеру. Раз нас считают преступниками, пусть показывают на весь мир. Вот так вот привезти и опозорить нас, а потом закрыто засудить - так не пойдет", - возразил он.

Судья удовлетворила ходатайство. Ранее сообщалось, что на заседании 11 июня в качестве свидетеля будет допрошен экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.