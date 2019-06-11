В Госдуме поддержали идею сокращения трудовой недели

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сокращение рабочей недели и пересмотр понятий "рабочее место" и "рабочее время" необходимо проводить с учётом мнений всех заинтересованных сторон и сохранением баланса на рынке труда, однако новые подходы могли бы позитивно сказаться на здоровье россиян, считают опрошенные РИА Новости парламентарии.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, заявил, что не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Кроме того, по его мнению, нужны новые подходы к понятиям "рабочий день" и "рабочее место", их необходимо сделать более лояльными.
"Любые изменения - это диалог. И любые изменения должны проходит через призму консенсуса работодателей, профсоюзов и правительства как стороны, которая обеспечивает работу этой системы... Надо понимать, что в перспективе, может и не в ближайшей, но нельзя исключать, что у нас сократится продолжительность рабочего дня, будет увеличен перерыв на обед... Но здесь не надо забывать, что есть те, у кого зарплата зависит от объёма конечной продукции, от часов, от количества сделанной работы или произведённых изделий", - сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Он напомнил, что базовые принципы Международной организации труда были провозглашены 100 лет назад и с тех пор не менялись, однако в мире появляются новые технологии и искусственный интеллект. "Когда ещё вчера на предприятии работало, условно, 10 человек, то сегодня эту работу делает оператор и компьютер", - пояснил депутат.
Он отметил, что общей задачей здесь является необходимость довести рынок труда до сбалансированного состояния, чтобы готовились те специалисты, которые востребованы.
"Это все возможная перспектива. Не значит, что это будет завтра, но технологический процесс влияет на рынок труда уже сегодня — некоторые профессии уже на грани вымирания, при этом есть запрос на необходимость подготовки новых специалистов", - сказал Нилов, напомнив, что наиболее востребованы сегодня специалисты трудовых профессий.
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Вместе с тем член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич отметил, что пересмотр режима трудовой деятельности позитивно сказался бы на здоровье россиян.
"С точки зрения медицины, инициатива премьер-министра Дмитрия Медведева очень позитивна. Согласен с тем, что необходимо четко регламентировать такие понятия как "рабочий день" и "рабочее время". Мы все прекрасно знаем, что у нас зачастую работодатели очень свободно трактуют Трудовой кодекс, и рабочий день у многих наш граждан часто бывает ненормированным. Конечно же, это все отражается на здоровье человека и, в конечном счете, на продолжительности и качестве его жизни. Напряженный труд и малое количество времени для отдыха и восстановления прямо отражается как на физическом, так и на психическом здоровье людей", - сказал Менделевич РИА Новости.