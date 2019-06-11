В Госдуме поддержали идею сокращения трудовой недели

"С точки зрения медицины, инициатива премьер-министра Дмитрия Медведева очень позитивна. Согласен с тем, что необходимо четко регламентировать такие понятия как "рабочий день" и "рабочее время". Мы все прекрасно знаем, что у нас зачастую работодатели очень свободно трактуют Трудовой кодекс, и рабочий день у многих наш граждан часто бывает ненормированным. Конечно же, это все отражается на здоровье человека и, в конечном счете, на продолжительности и качестве его жизни. Напряженный труд и малое количество времени для отдыха и восстановления прямо отражается как на физическом, так и на психическом здоровье людей", - сказал Менделевич РИА Новости.