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РИА Новости

Зеленский подал в Раду представление на увольнение генпрокурора Луценко

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду дать согласие на увольнение генпрокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.
"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", - сказал Рябошапка.
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По его словам, причиной увольнения является отсутствие юридического образования у генпрокурора.
"Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование", - добавил Рябошапка.
Он отметил, что так как прокурор осуществляет процессуальные функции, "соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права".
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