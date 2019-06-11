Зеленский подал в Раду представление на увольнение генпрокурора Луценко

"Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование", - добавил Рябошапка.