Зеленский повторно попросил Раду уволить Климкина

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду уволить главу МИД Павла Климкина и назначить на этот пост замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел", - сказал Рябошапка.

В мае Зеленский назначил Пристайко, который занимал пост посла Украины при НАТО, заместителем главы своей администрации.