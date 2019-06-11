Зеленский повторно попросил Раду уволить Климкина

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду уволить главу МИД Павла Климкина и назначить на этот пост замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.
"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел", - сказал Рябошапка.
В мае Зеленский назначил Пристайко, который занимал пост посла Украины при НАТО, заместителем главы своей администрации.
С 2014 по 2017 год Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В 2017 году занял должность главы миссии Украины при НАТО.