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РИА Новости

Зеленский повторно попросил Раду уволить Климкина

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду уволить главу МИД Павла Климкина и назначить на этот пост замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.
"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел", - сказал Рябошапка.
В мае Зеленский назначил Пристайко, который занимал пост посла Украины при НАТО, заместителем главы своей администрации.
С 2014 по 2017 год Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В 2017 году занял должность главы миссии Украины при НАТО.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
6 июня, 14:35
Климкин заявил, что продолжит работать и не намерен "прятаться под стол"
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