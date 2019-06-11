Россельхознадзор ответил на предложение не уничтожать санкционные продукты

"Удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьезным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несет продукция неизвестного происхождения. <…> Поэтому комментировать столь глупые и необоснованные всплески инициатив наших коллег мы все же не станем", — добавила Мелано.