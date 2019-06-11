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РИА Новости

Россельхознадзор ответил на предложение не уничтожать санкционные продукты

Вчера, 15:14
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© Управление Россельхознадзора по Белгородской области / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции в России
Уничтожение санкционной продукции в России
© Управление Россельхознадзора по Белгородской области
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Идея Роспотребнадзора запретить уничтожение санкционной продукции настолько не проработана, что странно представлять ее широкой общественности, заявила радиостанции "Говорит Москва" представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Она указала, что в ведомстве не рассказали, как конкретно предлагается использовать такие продукты.

"Удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьезным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несет продукция неизвестного происхождения. <…> Поэтому комментировать столь глупые и необоснованные всплески инициатив наших коллег мы все же не станем", — добавила Мелано.

Ранее Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления. По мнению экспертов ведомства, такая продукции могут быть использована, в том числе, как источник биоэнергетики.
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Эксперт рассказал, продукты каких стран могут уничтожить при ввозе в Россию
108644747
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Юлия МеланоРоссельхознадзорРоспотребнадзорОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Россельхозпозор пусть полистает хотя бы вики по биоэнергетике. Где и что там можно заразить? И потом, как раз происхождение санкционки хорошо известно, так что аргумент никакой критики не выдерживает.
11 июня, 15:24
Андрей Демкив
900006
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