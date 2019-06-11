Россельхознадзор ответил на предложение не уничтожать санкционные продукты

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Идея Роспотребнадзора запретить уничтожение санкционной продукции настолько не проработана, что странно представлять ее широкой общественности, заявила радиостанции "Говорит Москва" представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Она указала, что в ведомстве не рассказали, как конкретно предлагается использовать такие продукты.
"Удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьезным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несет продукция неизвестного происхождения. <…> Поэтому комментировать столь глупые и необоснованные всплески инициатив наших коллег мы все же не станем", — добавила Мелано.
Ранее Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления. По мнению экспертов ведомства, такая продукции могут быть использована, в том числе, как источник биоэнергетики.