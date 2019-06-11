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РИА Новости

Липецкий бизнесмен оказался в "Бутырке" в одной камере с бывшим убийцей

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор в Бутырской тюрьме
Следственный изолятор в Бутырской тюрьме
© РИА Новости / Владимир Песня
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Следственный изолятор в Бутырской тюрьме. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Один из основных акционеров "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимир Петров, фигурирующий в уголовном деле о мошенничестве, содержится в "Бутырке" в одной камере с судимым за убийство человеком, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
"Члены ОНК посетили предпринимателя Петрова в московском СИЗО №2 и выяснили, что он содержится в одной камере с человеком, ранее отбывшим 14 лет лишения свободы за убийство и грабеж", - рассказал Мельников.
Он подчеркнул, что содержать в одной камере ранее отбывавших наказание людей с несудимыми недопустимо – это "вопиющая ситуация".
"Граждане со статьями тяжкими и особо тяжкими, связанными с насилием, также ни в коем случае не должны содержаться вместе с подозреваемыми по экономическим статьям, особенно в свете договоренностей уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова", - заявил общественник.
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В карточке соседа Петрова, с которой ознакомились члены комиссии, было написано, что он также подозревается в мошенничестве, но, по мнению Мельникова, эти данные могли быть сфальсифицированы.
"Это не первый раз, когда мы встречаем подобный случай… Последний раз такое было, когда ранее судимый находился в одной камере с [убитым в камере СИЗО топ-менеджером "Роскосмоса"] Владимиром Евдокимовым, который позднее скончался [был зарезан]", - подчеркнул Мельников.
Он также добавил, что у соседа Петрова по камере есть характерные татуировки, которые показывают, что он ранее уже отбывал наказание, что и вызвало настороженность у членов ОНК.
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"Мы намерены обратиться в прокуратуру Москвы по данному поводу с просьбой проверить следственный изолятор №2, найти и наказать виновных, потому что такое недопустимо, это может угрожать безопасности граждан. Попросим проверить и другие камеры изолятора на предмет соблюдения этих правил", - заявил Мельников.
Он добавил, что сосед Петрова в ходе общения с ОНК сообщил ложную информацию, которая была проверена только благодаря электронным базам данных. ОНК уже проинформировала о ситуации аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и попросили взять его на контроль это дело.
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Бутырская тюрьмаМоскваПроисшествия
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