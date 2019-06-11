Ввезенных в Россию под видом капусты черепах выпустят в среду обитания

УФА, 11 июн - РИА Новости. Волонтеры оренбургского института естествознания передадут черепах, которых пытались ввезти в Россию под видом капусты, таможенным службам Казахстана, чтобы отпустить рептилий в естественную среду обитания, сообщили РИА Новости в институте естествознания и экономики Оренбурга.
Ранее сообщалось, что таможенные службы Оренбургской области задержали на границе с Казахстаном перевозчика, который под видом капусты пытался ввезти в Россию более четырех тысяч среднеазиатских черепах на сумму свыше пяти миллионов рублей.
© Фото : Федеральная таможенная службаНа Оренбургской таможне пресечен незаконный ввоз в Россию из Республики Казахстан партии среднеазиатских сухопутных черепах
© Фото : Федеральная таможенная служба
На Оренбургской таможне пресечен незаконный ввоз в Россию из Республики Казахстан партии среднеазиатских сухопутных черепах
По данным Приволжского таможенного управления, "живую контрабанду" везут из Орска в оренбургский институт естествознания.
"Мы ждем черепах, подготовили специальную площадку для их содержания, у нас уже есть такой опыт. Волонтеры готовы работать с черепахами, они какое то время поживут у нас, а когда документы по ним будут готовы, мы передадим рептилий таможенной службе Казахстана, а там уже специалисты отпустят их в естественную среду обитания ",- сказал РИА Новости представитель института.
Он отметил, что задача сотрудников института создать хорошие условия, чтобы черепахи выжили и не заболели.
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"Черепах будем кормить овощами, фруктами и травой, которая содержит более 80% влаги, так как этот вид пресмыкающихся воду получает через сочную траву. Воду они не пьют",- пояснил агентству собеседник.
Степная, или среднеазиатская, черепаха живет до 40 лет. Отличительной чертой степной черепахи являются четырехпалые передние конечности, пальцы ног сращены, свободны только короткие когти. Голова полностью убирается внутрь панциря.
Они весьма медлительны, но очень выносливы к неблагоприятным условиям среды, могут выдержать крайне низкую температуру.