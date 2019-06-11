Ввезенных в Россию под видом капусты черепах выпустят в среду обитания

"Мы ждем черепах, подготовили специальную площадку для их содержания, у нас уже есть такой опыт. Волонтеры готовы работать с черепахами, они какое то время поживут у нас, а когда документы по ним будут готовы, мы передадим рептилий таможенной службе Казахстана, а там уже специалисты отпустят их в естественную среду обитания ",- сказал РИА Новости представитель института.