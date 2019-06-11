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РИА Новости

В Совфеде оценили слова Медведева о четырехдневной рабочей неделе

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Валерий Рязанский . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной.
По его словам, в будущем люди действительно будут проводить меньше времени на работе, что позволит им уделять большее внимание творчеству, отдыху и личной жизни.
Однако, несмотря на появление большого числа профессий со свободным графиком, пока сложно предугадать, когда неполная рабочая неделя станет общей практикой, считает сенатор.
"Я думаю, что это требует усилий со стороны общества, каждого из нас, поэтому говорить об этом в ближайшем будущем, конечно же, не приходится", - отметил он.
Ранее Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил, что в будущем рабочая неделя может стать четырехдневной, поскольку технологический процесс способствует сокращению как только рабочих мест, так и рабочего времени.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, при обсуждении возможного перехода на четырехдневную неделю на первое место встают вопросы социальных гарантий граждан, а также размера их заработной платы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Вчера, 12:44
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