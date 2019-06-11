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РИА Новости

В WikiLeaks рассказали о возможности сокращения тюремного срока Ассанжа

Вчера, 14:22
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости. Тюремный срок в 11 месяцев, который основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отбывает в британской тюрьме за нарушение условий выхода под залог, может быть сокращен вдвое, заявил на брифинге главный редактор издания Кристинн Храфнссон.
Он подчеркнул, что говорить об этом пока преждевременно.
Храфнссон также не стал комментировать решение адвокатов Ассанжа не подавать апелляцию на решение суда.

"Я понимаю так, что оспаривание этого решения заняло бы долгое время и накладывалось бы на другие судебные разбирательства. Возможно, это продлилось бы дольше 52 недель", — сказал главред WikiLeaks.

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Дело Ассанжа

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Журналист отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и Соединенных Штатов.
Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
В дальнейшем власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в США.
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