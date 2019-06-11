Певица Пелагея прокомментировала смерть участника шоу "Голос" Сафиулина

"Сафиулин Леша. Лёсик... Поле было 9 лет, Паше – 10 лет, Антону – 11, когда будущая группа "Пелагея" познакомились с ним. Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть... Прости нас, Леша. И прощай", - написала артистка.