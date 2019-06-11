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РИА Новости
Культура

Певица Пелагея прокомментировала смерть участника шоу "Голос" Сафиулина

Вчера, 14:17
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российская певица Пелагея написала в своем Instagram, что у скончавшегося участника шоу "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
"Сафиулин Леша. Лёсик... Поле было 9 лет, Паше – 10 лет, Антону – 11, когда будущая группа "Пелагея" познакомились с ним. Большое доброе сердце нашего дорогого друга перестало биться 8 июня. Прилетел с гастролей, был весел и здоров, ничего не предвещало беды. Внезапный сердечный приступ, мгновенная смерть... Прости нас, Леша. И прощай", - написала артистка.
Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа в Москве, был солистом Московской филармонии и Мариинского театра, а также снимался в кино. Он принял участие в шестом сезоне шоу "Голос", где его наставницей выступила певица Пелагея.
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