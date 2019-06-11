Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.

Как сообщили РИА Новости в семье музыканта, причиной смерти стал сердечный приступ.

"Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелеты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину. Диагноз — внезапная смерть от сердечного приступа", — сказала собеседница агентства.

На странице артиста в инстаграме сообщается о дате и месте прощания.

"Друзья, прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня (четверг) в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке", — говорится в публикации.