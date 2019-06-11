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РИА Новости

Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин

Вчера, 11:58
97487
© Фото : Первый каналАлексей Сафиулин
Алексей Сафиулин
© Фото : Первый канал
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Как сообщили РИА Новости в семье музыканта, причиной смерти стал сердечный приступ.
"Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелеты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину. Диагноз — внезапная смерть от сердечного приступа", — сказала собеседница агентства.
На странице артиста в инстаграме сообщается о дате и месте прощания.
"Друзья, прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня (четверг) в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке", — говорится в публикации.
В 2017 году Алексей Сафиулин принимал участие в шестом сезоне шоу "Голос" на Первом канале. Он был членом команды Пелагеи.
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Шоу "Голос"Россия
Популярные комментарии
В России таких и даже ещё моложе каждый день сотнями умирает.
11 июня, 12:56
Palito Palito
710202
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