Рябков назвал заявления США о нарушении Россией ДВЗЯИ ложью

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вашингтон выступил с инсинуациями на тему нарушения Россией договора по ядерным испытаниям, эти заявления ложны, Москва соблюдает мораторий на испытания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Меня очень тревожит ситуация с договором о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Некоторое время назад ответственные лица в Вашингтоне выступили с серией инсинуаций по поводу того, что Россия якобы предпринимает шаги, которые означают или могут означать, если быть совсем точным в формулировках, нарушения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил Рябков журналистам на полях Примаковских чтений.

"Ничего подобного не происходит. Мы строжайшим образом соблюдаем свой мораторий", - добавил он.