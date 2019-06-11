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РИА Новости

Рябков назвал заявления США о нарушении Россией ДВЗЯИ ложью

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вашингтон выступил с инсинуациями на тему нарушения Россией договора по ядерным испытаниям, эти заявления ложны, Москва соблюдает мораторий на испытания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Меня очень тревожит ситуация с договором о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Некоторое время назад ответственные лица в Вашингтоне выступили с серией инсинуаций по поводу того, что Россия якобы предпринимает шаги, которые означают или могут означать, если быть совсем точным в формулировках, нарушения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - заявил Рябков журналистам на полях Примаковских чтений.
Здание Министерства иностранных дел РФ
30 мая, 16:23
В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
"Ничего подобного не происходит. Мы строжайшим образом соблюдаем свой мораторий", - добавил он.
Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил ранее, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США в отличие от России не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
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