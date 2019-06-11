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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

РЖД изучают возможность покупки активов в зарубежных странах

Вчера, 13:55
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип РЖД. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. РЖД изучают возможность покупки активов в зарубежных странах, в том числе строительных и инжиниринговых компаний, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.
Мишарин ранее в интервью рассказал, что РЖД планируют продвигаться в зарубежных проектах по ряду направлений.
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
Вчера, 03:35
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
"Одно из направлений - это приобретение активов. Как пример, Gefco. В каждой стране мы смотрим на разные активы. Например, смотрим на компании, которые имеют какие-то лицензии для работ, или вхождение в компании, которые работают в этих странах: и строительные, и инжиниринговые", - рассказал Мишарин.
РЖД купили 75% французской логистической компании Gefco несколько лет назад. Gefco входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы, представлена более чем в 150 странах.
Читайте полный текст интервью >>
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Петербургский международный экономический форумАлександр МишаринРЖДЕвропаЭкономика
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