С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. РЖД изучают возможность покупки активов в зарубежных странах, в том числе строительных и инжиниринговых компаний, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

Мишарин ранее в интервью рассказал, что РЖД планируют продвигаться в зарубежных проектах по ряду направлений.

"Одно из направлений - это приобретение активов. Как пример, Gefco. В каждой стране мы смотрим на разные активы. Например, смотрим на компании, которые имеют какие-то лицензии для работ, или вхождение в компании, которые работают в этих странах: и строительные, и инжиниринговые", - рассказал Мишарин.