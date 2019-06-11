Александр Мишарин: РЖД в мире знают не только как рельсы и локомотивы

На протяжении последних лет ОАО "РЖД" активно развивает различные направления зарубежного бизнеса, открывая для себя все новые и новые рынки. О том, как холдинг "РЖД" будет покорять зарубежные рынки, что может предложить другим странам, будет ли покупать активы за рубежом, в каких странах интересуется управлением железными дорогами и где планирует создавать совместные предприятия, в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал первый заместитель генерального директора Александр Мишарин. Беседовала Надежда Фролова.

– Ваша сфера деятельности теперь – международные проекты РЖД. Какие основные направления компания видит в развитии международных проектов, какие рынки для себя видит приоритетными, и какие страны входят в шорт-лист, где компания могла бы реализовать новые проекты?

– Сегодня РЖД – это крупнейший транспортно-логистический комплекс в стране и одна из ведущих транспортных компаний в мире. Мы обеспечиваем 87% грузооборота России (без учета трубопроводного транспорта). На нашу долю приходится 28% грузооборота всех железных дорог мира. По итогам 2018 года мы стали мировым лидером в области энергоэффективности грузовых перевозок – согласно рейтингам международного энергетического агентства у нас меньше расходов электроэнергии на километр, чем у железных дорог Европы, Китая, Японии, Индии и США. Поэтому одно из наших направлений, которым мы занимаемся в последнее время достаточно интенсивно, – это продвижение российских транспортных железнодорожных технологий на зарубежные рынки. Сегодня выручка наших дочерних компаний от зарубежной деятельности в общем объеме – 20,5%. Мы планируем довести ее как минимум до 30%, может быть и более. В этой части мы видим следующие направления: транспортная логистика, инжиниринг и транспортное строительство, управление железными дорогами, подготовка и обучение кадров, продвижение вместе с нашими партнерами железнодорожной техники, оборудования и т.д.

Преимущество холдинга "РЖД" заключается в возможности объединить компетенции во всех направлениях железнодорожного бизнеса под единым брендом. Именно эту нишу мы сегодня стараемся занять. Это не отдельные локомотивы, рельсы, вагоны, это все вместе – технология, которая позволяет железным дорогам России позиционировать себя одной из эффективных, ведущих компаний в мире, которая имеет признание.

– Можете рассказать подробнее по каждому направлению?

– Транспортная логистика. В эту сферу входят наши дочерние компании Gefco, АО "РЖД Логистика", АО "ОТЛК", ПАО "Трансконтейнер". Как один из результатов их работы – рост транзита. За последние 3-4 года объем контейнерных российских перевозок последовательно увеличивается. В прошлом году он увеличился на треть (+34%), в этом году планируем обеспечить прирост к 2018 году на уровне 22%. Мы видим эти возможности. Мы в области транспортной логистики сегодня работаем более чем в 40 странах. Осуществляем и обеспечиваем перевозки не только железными дорогами и собираемся дальше развивать наши транспортно-логистические услуги.

Второе направление – это управление активами и железными дорогами. Как пример – концессионное управление железными дорогами Армении и доверительное управление российским пакетом акций в совместном предприятии "Улан-Баторская железная дорога" в Монголии. Ведем консультации с другими государствами и считаем, что этот бизнес можно развивать дальше. Мы готовы предложить эти услуги.

– Где, например, РЖД могли бы заняться управлением железными дорогами и железнодорожными проектами?

– Для нас интересно продвижение в Восточной Европе и странах юго-восточной Азии, например, Индонезии, и в Африке.

Следующее направление – инжиниринг, строительство и техническое консультирование. Как мы сегодня работаем в Сербии, Иране, собираемся выйти на рынок Кубы.

Мы определили для себя несколько ключевых регионов. Это европейские страны, Латинская и Центральная Америка, в том числе Аргентина, Африка и страны юго-восточной Азии, в частности, Индонезия, Индия. Причем, наша задача – не только строительство, но и строительство по принципу жизненного цикла.

Что касается обучения и подготовки кадров. Считаем, что это одно из важных направлений. И, конечно, мы работаем вместе с нашими российскими партнерами, например, машиностроительными компаниями и производителями рельсов. Мы продвигаем нашу российскую технику и продукцию в зарубежных странах.

– "Мечел" и Евраз участвуют в таких проектах?

– Они и участвуют.

– Вы упомянули Сербию. Недавно были подписаны новые контракты с Сербией на 230 миллионов евро. Эта сумма будет предоставляться как российский экспортный кредит, как это было для предыдущих проектов в Сербии, или другие источники финансирования?

– Там 30% – бюджет Сербии, 70% – российский кредит. Эти средства, в частности, пойдут на создание диспетчерского центра в Сербии.

– Когда будет предоставлен экспортный кредит Сербии?

– Возможно в следующем году.

– Вы рассказывали, что РЖД интересуются участием в проекте модернизации железных дорог Египта стоимостью более одного миллиарда долларов. На каком этапе находится обсуждение участия РЖД в реализации этих проектов?

– Да, Египет нам интересен. Пока идут переговоры. Надеемся, что в ближайшее время мы выйдем в переговорах на новый уровень.

– Приняты ли какие-то решения Ливией по возобновлению строительства железной дороги и участию в этом проекте РЖД?

– Решения можно будет принимать, когда в стране стабилизируется ситуация, и будет создано рабочее правительство.

– РЖД после визита в Турцию сообщали о возможном строительстве в стране железной дороги с российской шириной колеи. Во сколько оценивается строительство дороги с шириной колеи 1520? Кто будет вкладывать эти деньги? Когда может начаться строительство? Кто будет строить эту дорогу – структуры РЖД?

– Этот проект уже реализуется. Он реализуется по соглашению Азербайджан-Грузия-Турция. Разговор идет о строительстве участка железной дороги, которая имеет две ширины колеи: 1435 и 1520. Это дает нам возможности для переключения части потока, в том числе контейнерного, по Транссибу через Азербайджан, Грузию в Турцию дальше в Европу.

– Как РЖД будут участвовать в этом проекте?

– Готовится совместное предприятие "РЖД Логистики". Будет турецко-российское предприятие по организации перевозок.

– Сообщалось о планах РЖД подать заявку на строительство железных дорог в Саудовской Аравии. Подана ли эта заявка? В какую сумму оценивается строительство железных дорог в Саудовской Аравии, на которые потенциально могут претендовать РЖД?

– Мы подали свои данные на квалифицированного участника в конкурсе. Но пока конкурс дальше не двигается. Мы ждем.

– Ну и последний, стратегический вопрос: в планах РЖД по развитию на зарубежных рынках предусмотрена ли покупка активов в тех странах, в которых компания планирует работать или уже работает? И в какой сфере?