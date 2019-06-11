Голикова рассказала о законопроекте об электронных трудовых книжках

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что законопроект о внедрении электронных книжек в РФ получит поддержку кабмина в ближайшее время.

"Мы сейчас готовим законопроект. В ближайшее время он получит, надеюсь, поддержку на рассмотрении в правительстве – это электронная трудовая книжка, которая упростит предоставление услуг в определенных направлениях", - сказала Голикова журналистам на полях Международной конференции труда.

Она добавила, что готовится "еще один законопроект, который связан с проведением пилотного проекта по кадровому документообороту".

"Предполагается, что в этом эксперименте примут участие ряд компаний, которые будут определены правительством, и будут отработаны механизмы большого хранения данных, которые касаются трудовых данных работников", - добавила она.