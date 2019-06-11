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РИА Новости

Голикова рассказала о законопроекте об электронных трудовых книжках

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что законопроект о внедрении электронных книжек в РФ получит поддержку кабмина в ближайшее время.
"Мы сейчас готовим законопроект. В ближайшее время он получит, надеюсь, поддержку на рассмотрении в правительстве – это электронная трудовая книжка, которая упростит предоставление услуг в определенных направлениях", - сказала Голикова журналистам на полях Международной конференции труда.
Она добавила, что готовится "еще один законопроект, который связан с проведением пилотного проекта по кадровому документообороту".
"Предполагается, что в этом эксперименте примут участие ряд компаний, которые будут определены правительством, и будут отработаны механизмы большого хранения данных, которые касаются трудовых данных работников", - добавила она.
Ранее Голикова заявляла, что работодатели, предположительно, начнут передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде в ПФР для их аккумулирования в информационной системе персонифицированного учета с 1 января 2020 года.
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