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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров рассказал, когда будет решена проблема сирийских беженцев

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июня - РИА Новости. Проблема сирийских беженцев на северо-западе Сирии может быть решена после полного выполнения сочинского меморандума, Турция свои обязательства полностью выполняет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее координатор по гуманитарному кризису ООН в Сирии заявил, что в случае продолжения конфликта на северо-западе САР в Турцию могут уйти более 2 миллионов беженцев.
"Речь, видимо, идет о сирийцах, которые находятся сейчас в зоне деэскалации Идлиб, где они оказались в положении бесправных заложников террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, которая сейчас выступает под крышей "Хайят Тахрир Аш-шам" (запрещена в РФ - ред.) и терроризирует не только гражданское население, но и вооруженные группировки, которые не входят в эту террористическую структуру", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с МИД Гренады.
Решение этого вопроса - в необходимости полного выполнения сочинского меморандума, подчеркнул Лавров.
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По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.
"Наши турецкие друзья взяли на себя задачу обеспечить такое отмежевание (вооруженной оппозиции от террористов - ред.), и как только это произойдет, судьбы этих 2 миллионов мирных граждан будут облегчены и они смогут спокойно жить", - сказал министр.
"Терпеть эти вылазки (террористов в Идлибе - ред.) сирийская армия не будет, и мы ее прекрасно понимаем и будем ее поддерживать в том, чтобы очаги таких грубейших нарушений режима деэскалации подавлялись незамедлительно. Параллельно наши турецкие друзья, мы это знаем, активно работают над выполнением своего обязательства по сочинскому меморандуму, обязательства отмежевать вооруженную, договороспособную, готовую участвовать в политическом процессе оппозицию от бандитов, которые не идут и не могут идти по определению ни на какие договоренности и с которыми разговаривать нужно, как с террористами", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 8 мая 2019
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На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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