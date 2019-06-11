Голикова заявила о проблемах, которые возникнут при неполной рабочей неделе

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и то, какую зарплату они будут получать.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.

"Эти четыре дня - это как раз возможный ответ на трансформирующийся мир вызовов, когда одни профессии будут убирать, а другие приходить на смену. И, возможно, с учетом глобальной цифровизации не потребуется такого большого количества трудовых ресурсов, занятых на рабочем месте. Здесь важно иметь в виду другое", - сказала журналистам Голикова на полях Международной трудовой конференции.