Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

— Ужесточится наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет). Ужесточится наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет).

— Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели человека, — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет). Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели человека, — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет).