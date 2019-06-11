Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Законопроект вносит изменения в статью 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Что изменится:
—Ужесточится наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет).
—Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели человека, — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет).
—Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели двух или более человек, — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).
Кроме того, законопроектом предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.
Также предлагается дополнить часть 4 статьи 15 Уголовного кодекса, добавив к категории тяжких неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы.