Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T13:27Z
https://ria.ru/20190611/1555483072.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:279:2871:1894_1036x0_80_0_0_8a9cc682ba2f107b3f8bcb1697d56358.jpg
РИА Новости

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

Вчера, 13:25
7762
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Законопроект вносит изменения в статью 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Что изменится:
Ужесточится наказание, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет).
Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели человека, — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет).
Ужесточится наказание, если ДТП привело к гибели двух или более человек, — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).
Кроме того, законопроектом предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.
Также предлагается дополнить часть 4 статьи 15 Уголовного кодекса, добавив к категории тяжких неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы.
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
11 апреля, 08:00
На 15 лет в камеру с убийцами: что изменит новый закон о "пьяных ДТП"
11725003
Обсудить 4
Совет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
РИА
Новости
Уничтожение санкционной продукции
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии Международной конференции труда в Женеве
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
Лента
новостей
В Уфе просят наградить акушерку за помощь женщине, раненной при стрельбе
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Демонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress
AliExpress упростит систему доставки недорогих покупок по России
Операция по задержанию браконьеров в заповеднике Большехехцирский ФГБУ Заповедное Приамурье
В Хабаровском крае браконьеров поймали на фиолетового плюшевого медведя
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Погибший Николай М
В Иркутске требуют наказать подростков, которые до смерти избили человека
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Думе предложили смягчить статью 228 УК о наказании за хранение наркотиков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
02:05Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Лента новостейМолния