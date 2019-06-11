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РИА Новости

Медведев отметил опыт неполитизированного сотрудничества в МОТ

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Международная организация труда (МОТ) опирается на опыт неполитизированного сотрудничества и предлагает сообща искать ответы на самые важные актуальные вопросы о будущем трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Сегодня, вступая в новое столетие, МОТ вновь ставит самые важные и актуальные вопросы о будущем трудовых отношений, предлагает сообща искать ответы, опираясь на богатый опыт успешного неполитизированного сотрудничества, на обширную практику взаимного учета интересов", - сказал Медведев на Международной конференции труда.
Сергей Приходько
10 июня, 00:38
Россия довольна взаимодействием с МОТ и заинтересована в его укреплении
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Международная организация трудаДмитрий МедведевЖенева (город)РоссияВ мире
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