Медведев отметил опыт неполитизированного сотрудничества в МОТ

ЖЕНЕВА, 11 июн - РИА Новости. Международная организация труда (МОТ) опирается на опыт неполитизированного сотрудничества и предлагает сообща искать ответы на самые важные актуальные вопросы о будущем трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Сегодня, вступая в новое столетие, МОТ вновь ставит самые важные и актуальные вопросы о будущем трудовых отношений, предлагает сообща искать ответы, опираясь на богатый опыт успешного неполитизированного сотрудничества, на обширную практику взаимного учета интересов", - сказал Медведев на Международной конференции труда.