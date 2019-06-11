Фильм Ян Гэ "Троица" планируют выпустить в прокат осенью

СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Фильм актрисы и режиссера китайского происхождения Ян Гэ "Троица", участвующий в конкурсной программе фестиваля "Кинотавр", планируют выпустить в прокат осенью, рассказала на пресс-конференции во вторник продюсер картины Екатерина Кононенко.
"Троица" рассказывает о любовном треугольнике: главная героиня признается мужу в измене, и это признание меняет жизнь всех участников истории.
"У нас уже есть прокатная компания в России – Bazelevs, и сейчас занимаемся поиском прокатной компании в Китае. Прокат планируем осенью после фестивальной истории", - сказала Кононенко.
Режиссер отметила, что в основе сюжета лежит реальная история. "Мои персонажи не придуманы. И я не хотела за зрителя решать кто прав, кто виноват, пусть каждый решает за себя", - сказала Гэ.
"Мне интересна тема измен. Я воспитывалась в китайской культуре, где самое важное в жизни людей — брак, и ты должен быть верным ему до конца. Но, пожив в России, где очень много разводов, я вижу другой подход. Китаянка стерпит измену, русская молчать не будет и уйдет. Это очень круто, вы молодцы", - об этом Ян Гэ рассказывала РИА Новости в эксклюзивном интервью.
Предыдущий фильм актрисы "Гоголь-центра" Гэ "Ню" получил специальный приз Московского кинофестиваля.
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня.