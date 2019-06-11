Фильм Ян Гэ "Троица" планируют выпустить в прокат осенью

"Мне интересна тема измен. Я воспитывалась в китайской культуре, где самое важное в жизни людей — брак, и ты должен быть верным ему до конца. Но, пожив в России, где очень много разводов, я вижу другой подход. Китаянка стерпит измену, русская молчать не будет и уйдет. Это очень круто, вы молодцы", - об этом Ян Гэ рассказывала РИА Новости в эксклюзивном интервью.