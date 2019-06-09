Актриса Ян Гэ: если я выкрутилась в России — сможете и вы!

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Китаянка Ян Гэ десять лет назад приехала по обмену в Россию учиться на переводчика. А сейчас у выпускницы ВГИКа роли в фильмах "Экипаж", "Матильда", "Притяжение", "Черновик", сериале "Звоните ДиКаприо!", участие в финале шоу "Голос" и две режиссерские работы. Также Ян Гэ стала финалисткой шоу "Голос" на Первом канале.

Ее дебютный фильм "Ню" представлял Россию в конкурсной программе 40-го Московского международного кинофестиваля и получил специальный приз. Вторая картина Ян Гэ "Троица" вошла в этом году в конкурсную программу "Кинотавра".

В интервью РИА Новости актриса и режиссер рассказала, чем русские женщины лучше китайских, правда ли, что еда может заменить секс, зачем нужна дублерша ног и как снять полнометражный фильм за 15 дней.

— Фильм "Троица" — о любовном треугольнике. Но в русском языке это слово — богословский термин. Ты использовала его специально?

— Да, абсолютно, потому что для меня это фильм о вере. И в английском варианте мы использовали название Trinity Sunday — "Святая Троица".

— Почему идею о Троице воплощают муж, жена и любовник?

— Мне интересна тема измен. Я воспитывалась в китайской культуре, где самое важное в жизни людей — брак, и ты должен быть верным ему до конца. Но, пожив в России, где очень много разводов, я вижу другой подход. Китаянка стерпит измену, русская молчать не будет и уйдет. Это очень круто, вы молодцы.

Во время пробного закрытого просмотра у всех зрителей были разные мнения о героях — кто прав, кто виноват? Я специально так сделала. Если кто-то в жизни изменял, он становится на позицию неверного персонажа в фильме, а если кому-то изменяли — тот жалеет "жертву".

© пресс-служба кинокомпании Кадр из фильма "Троица" (реж. Ян Гэ) © пресс-служба кинокомпании Кадр из фильма "Троица" (реж. Ян Гэ)

— Твой первый фильм "Ню" был отчасти автобиографичным. В "Троице" тоже есть твоя история?

— Нет, хоть показаны и реальные события, но они произошли не в моей жизни. Вообще, мне как раз и было интересно снять чужую историю. При этом я уверена, что нельзя снимать то, что тебе совсем не знакомо.

У меня не было любовных треугольников, а может быть, я просто о них не знала. Все зависит от того, что считать неверностью. Секс или только мысли о нем? Я для себя решила — даже если любимый человек мне изменит, то пусть сделает все, чтобы я никогда об этом не узнала.

— Твой фильм на английском. Почему?

— Просто не нашлось причин, почему он должен быть на русском. "Троица" — это не только о России. У нас не было возможности снимать за границей, но мы старались изобразить жизнь, не похожую на московскую, — создали свой условный мир. Для этого же выбирали актеров на главные роли трех разных цветов кожи: белого, черного, желтого.

— И одну из главных ролей сыграла ты сама. Сложно быть и актером, и режиссером?

— Очень. Честно скажу — я не хотела быть в кадре. Но нам нужна была не просто азиатка, а, как и в случае с другими актерами, с идеальным английским. Чтобы никаких "Москоу из зэ кэпитал оф Раша". Найти такую не получилось, и Марго сыграла я.

Кстати, для "Кинотавра" мы делали дубляж на русском, и почти все актеры, кроме двух, озвучивали себя сами, многие — с акцентом, но все же. Для меня это было важно.

— В одном из интервью ты сказала, что у любого творческого порыва есть свой срок годности, как у молока. Сейчас — время для фильма про веру и измены?

— Для меня — да. Если есть идея, у меня все горит! Знаю, что если не нашла продюсера, не нашла деньги, то уже никогда не сниму.

— Долго искала деньги для "Троицы"?

— Нет. Мы и снимали очень быстро — за 15 дней, как короткий метр.

© Фото из личного архива Ян Гэ Актриса, певица, режиссер Ян Гэ © Фото из личного архива Ян Гэ Актриса, певица, режиссер Ян Гэ

— Как так получилось?

— Мне кажется, сыграло очень большую роль то, что я китаянка, а сценарист — литовка, Грета Шушчевичуте. Мы работаем очень четко — планируем, готовимся. Не помешало даже то, что во время съемок я попала в больницу, а когда вышла, не могла работать в полную силу. Моей героине надо было бежать босиком по улице, а врачи запретили даже быстро ходить. За ночь нашли дублершу — в фильме кадры с ее ногами. Когда снимали эту сцену, я отогревала ее замерзшие ноги, укутывая своей курткой. Все говорили: "Гэша, не надо". Но мне хотелось показать актрисе, что я ее ценю. Наверное, такое отношение, когда все в команде знали, что их уважают и ценят, тоже сказалось на скорости съемок.

— В одном из интервью ты говорила, что после "Голоса" тебя стали узнавать на улице. Это что-то изменило в твоей жизни?

— Меня стали многие поддерживать, и это очень приятно. Но я не Дима Билан, которого все знают, и это хорошо, ведь чем больше людей тебя любят, тем больше тех, кто и ненавидит. А еще если ты очень популярен, то не можешь сказать что-то, не подумав, должен себя контролировать, перестаешь быть собой. Это неудобно, а я за удобство. Я за то, чтобы жить, не мешая другим, и чтобы все по кайфу. Мне моя пиарщица говорит: не стоит так одеваться, делать такой маникюр (показывает длинные зеленые ногти). А мне все равно, пусть я и выгляжу как китайская дура. То, как меня воспринимать и оценивать — это на других людях. Меня это не касается.

— А какая ты в личной жизни?

— У меня ее нет — не бывает времени, когда я работаю. Я люблю есть. Вообще, считаю, что в жизни всего два удовольствия — секс и еда. Секса сейчас нет, поэтому у меня всегда в сумке еда: чипсы, личи и сушеное манго. Но сейчас я на диете.

— Диета — чтобы секс появился?

— Нет, я не жду, что меня выберут, я сама должна выбирать, пока просто не из кого.

— Как думаешь, мужчине тяжело, когда женщина более успешна?

— Да! Как быть? Мой ответ — стать еще успешнее. Но если появились такие мысли, то мужик неправильный, мне такой не нужен.

© Фото из личного архива Ян Гэ Актриса Ян Гэ © Фото из личного архива Ян Гэ Актриса Ян Гэ

— Ты пошла на "Голос", когда у тебя были финансовые трудности, сняла "Ню", когда думала о возвращении в Китай. Ты лучше работаешь, когда все сложно?