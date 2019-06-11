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РИА Новости

Пакистан откроет воздушное пространство для полета Моди на саммит ШОС

Вчера, 12:34
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн - РИА Новости. Власти Пакистана приняли решение открыть воздушное пространство страны для полета премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 13-14 июня в Бишкеке, передает агентство PTI со ссылкой на представителя пакистанской администрации.
"Мы уведомим индийское правительство о данном решении, как только будут улажены все формальности. Управлению гражданской авиации Пакистана будет поручено оповестить об этом все воздушные службы", - заявил представитель администрации.
Очередной саммит ШОС пройдет на текущей неделе в киргизской столице. Как сообщил накануне РИА Новости информированный источник в индийском МИД, отдельная двухсторонняя встреча между премьер-министрами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Имраном Ханом "на полях" этого мероприятия на планируется. На предшествовавшем саммиту заседании совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов ШОС, где среди прочих участников присутствовали главы МИД Индии и Пакистана Сушма Сварадж и Шах Мехмуд Куреши, отдельной встречи между дипломатами двух стран также не проводилось.
Представители официального Нью-Дели неоднократно заявляли, что возобновление полноформатного диалога с Исламабадом невозможно до тех пор, пока последний не перестанет поддерживать действующие на территории страны террористические группировки.
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В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.
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Нарендра МодиПакистанИндияВ мире
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