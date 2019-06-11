Пакистан откроет воздушное пространство для полета Моди на саммит ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн - РИА Новости. Власти Пакистана приняли решение открыть воздушное пространство страны для полета премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 13-14 июня в Бишкеке, передает агентство PTI со ссылкой на представителя пакистанской администрации.

"Мы уведомим индийское правительство о данном решении, как только будут улажены все формальности. Управлению гражданской авиации Пакистана будет поручено оповестить об этом все воздушные службы", - заявил представитель администрации.

Очередной саммит ШОС пройдет на текущей неделе в киргизской столице. Как сообщил накануне РИА Новости информированный источник в индийском МИД, отдельная двухсторонняя встреча между премьер-министрами Индии и Пакистана Нарендрой Моди и Имраном Ханом "на полях" этого мероприятия на планируется. На предшествовавшем саммиту заседании совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов ШОС, где среди прочих участников присутствовали главы МИД Индии и Пакистана Сушма Сварадж и Шах Мехмуд Куреши, отдельной встречи между дипломатами двух стран также не проводилось.

Представители официального Нью-Дели неоднократно заявляли, что возобновление полноформатного диалога с Исламабадом невозможно до тех пор, пока последний не перестанет поддерживать действующие на территории страны террористические группировки.