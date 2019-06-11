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РИА Новости

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности на среду

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на среду, 12 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
Днем в среду в Москве и области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха в столичном регионе будет варьироваться от плюс 27 до плюс 29 градусов, по области - от плюс 24 до плюс 29.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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